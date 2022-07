Gruppo di liceali in montagna presi da dolori per la lunga camminata, in aiuto il Soccorso alpino

Un gruppo di giovani liceali, accompagnati dai loro docenti, si è recato in località Caselle per passare una settimana nel cuore delle Foreste Casentinesi, dove la natura offre suggestivi e spettacolari paesaggi e hanno scelto, come alloggio, la località Castello di Ridracoli. Mercoledì mattina il gruppo è partito per una passeggiata sulla comoda strada ghiaiata che conduce all'altopiano di San Paolo in Alpe dove si trova un insediamento di case abbandonato.

Arrivati sull'altopiano due di loro una ragazza di 17 e un ragazzo di 18 anni entrambi residenti a Rimini, hanno iniziato ad accusare forti dolori alle ginocchia che impedisce loro di rientrare in autonomia. Erano da poco passate le 13 e il capogruppo, preoccupato per il lungo percorso di rientro, ha deciso di chiamare il 118 per chiedere assistenza. E' stata attivata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco, con una squadra. I giovani, raggiunti dai tecnici, sono stati caricati sulla jeep e riportati a Caselle. Non vi è stata necessità di ricorrere a cure mediche.