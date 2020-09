Guanti, forbici e attrezzi: volontari curano le aiuole di Porta Schiavonia

Sabato mattina Porta Schiavonia ha visto un gruppo di volonterosi armati di guanti, forbici e attrezzi da giardino, riordinare le aiuole poste ai suoi piedi. Si trattava del primo intervento manutentivo da parte della Associazione 'Oltre il Giardino', alle belle aiuole recentemente progettate e piantumate. L'Associazione, in attesa di poter riprendere le attività sospese, si impegna in un'attività all'aria aperta prendendosi cura del verde in città ed ha chiesto al Comune di Forlì l'affidamento della manutenzione ordinaria del verde della rotatoria di Porta Schiavonia, ultimamente un po' trascurata, che fa da cornice a una delle immagini iconiche della città. Le aiuole sono frutto di collaborazione con il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste Forlivesi e sono state pensate per una bassa manutenzione ed un’alta sostenibilità idrica. Vi sono Agapanti che hanno appena ultimato la bella fioritura azzurra, Tulbaghie ed Erigeron tuttora fioriti, Elicrisi ed altre varietà.

