Guarda di Finanza, nuovo comandante per il gruppo di Forlì: alla guida c'è il tenente colonnello Cosma Porta

Si è svolta martedì mattina, nella caserma "Ferruccio Cuppini", sede dei Reparti della Guardia di Finanza di Forlì, la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comandante del Gruppo di Forlì tra il tenente colonnello Cosma Porta e il capitano Stefano Alfieri, il quale - destinato a Bologna per un nuovo e importante

incarico - cede, così, il comando assunto nel 2020. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, colonnello Vito Pulieri, il quale, dopo aver ringraziato il capitano Alfieri "per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni a Forlì nell’affermazione dei principi di libertà economica e delle regole di equità sociale", gli ha augurato "ulteriori soddisfazioni professionali nel futuro incarico".

Il comandante provinciale ha, quindi, rivolto al tenente colonnello Porta il proprio benvenuto e un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo lavoro che si accinge ad intraprendere "in un territorio connotato da molteplici aspetti d’interesse operativo per la Guardia di Finanza". Quarantotto anni, originario di Pozzuoli, in possesso della laurea in giurisprudenza e in economia e management, il tenente colonnello Porta proviene da Bologna dove, negli ultimi sei anni, ha prestato servizio dapprima presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e dopo presso il II Gruppo territoriale.

Nel corso della propria carriera ha rivestito diversi incarichi di comando presso varie sedi dislocate tra Bari, Chieti, Milano e Bergamo, dirigendo e coordinando numerose e importanti attività operative volte al contrasto dei fenomeni più insidiosi di criminalità economico-finanziaria. Il neo comandante del Gruppo di Forlì si è detto "onorato dell’importante incarico affidatogli" ed ha assicurato "il massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni che operano nel territorio".

