Guardia di Finanza, avvicendamento al comando del Nucleo Operativo del gruppo di Forlì

Dopo tre anni di permanenza al Gruppo della Guardia di Finanza di Forlì, il tenente Riccardo Perrone, lascia il comando del Nucleo Operativo per assumere il nuovo incarico di comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Corsico (Milano). Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Ugo Poggi, ha salutato e ringraziato l’ufficiale "per la proficua collaborazione fornita e per il diuturno impegno profuso in un importante contesto economico finanziario come quello forlivese, grazie al quale sono stati conseguiti importanti risultati di servizio in numerosi ambiti operativi". Gli subentra il tenente Diego Cuzzocrea, proveniente dal Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia. Il tenente Cuzzocrea, è alla sua seconda esperienza di servizio avendo appena concluso un primo periodo di servizio, in Lombardia, dopo aver terminato il percorso di formazione presso l’Accademia di Bergamo con il conseguimento della laurea specialistica in Giurisprudenza. Il comandante provinciale ha espresso "i migliori auspici ai due ufficiali per i prossimi incarichi".