Guardia di Finanza, cambio al vertice del comando provinciale: Vito Pulieri subentra a Ugo Poggi

Cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena. Alla presenza del Generale di Divisione Ivano Maccani, comandante regionale per l'Emilia Romagna, si è svolta venerdì nella caserma "Cuppini", sede del comando provinciale, la cerimonia di passaggio di consegne tra il colonnello t. Issmi Ugo Poggi ed il colonnello Vito Pulieri. Poggi lascia il comando provinciale di Forlì dopo 5 anni di intenso lavoro, nei quali le Fiamme Gialle forlivesi hanno profuso costante impegno a tutela della sicurezza economico finanziaria in tutto il territorio provinciale. L’Ufficiale è stato trasferito in Lombardia ove ricoprirà l’incarico di comandante del comando provinciale di Pavia.

Cinquant’anni, di origini tarantine, in possesso della laurea in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico finanziaria, il colonnello Pulieri - che è sposato ed ha due figlie - proviene da Verona, dove negli ultimi quattro anni ha comandato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nel percorso di carriera ha sempre retto comandi operativi, svolgendo - anche presso sedi particolarmente impegnative, come quelle di Bologna, Lecce e Bari - importanti operazioni di servizio nei principali settori d’interesse strategico per il Corpo, quali quello del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, ai tentativi d’infiltrazione della criminalità nell’economia legale, nonché allo sperpero di denaro pubblico.

Insignito, tra le altre, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, il nuovo comandante provinciale è decorato di medaglia d’oro al merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza e di attestato al merito della Sanità Pubblica. Il colonnello Pulieri ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato incarico assegnatogli ed ha formulato sinceri auguri di buon lavoro al colonnello Poggi per il nuovo incarico cui è destinato. Il comandante regionale Maccani, al termine del suo intervento durante la cerimonia di avvicendamento, ha espresso apprezzamento per le attività svolte dal colonnello Poggi e rivolto al colonello Pulieri un augurio di buon lavoro.