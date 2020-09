Guardia di Finanza, il capitano Falasca lascia la Compagnia di Forlì. Arriva il pari grado Alfieri

Dopo oltre 4 anni di intenso ed apprezzato lavoro, il Capitano Gianluca Falasca lascia il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Forlì per assumere un nuovo e prestigioso incarico in Sicilia al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. Gli subentra il capitano Stefano Alfieri, originario di Viterbo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Forlì, ove ha ricoperto il duplice in carico di comandante della Sezione Verifiche Complesse e della Sezione Tutela Entrate.

L’ufficiale, altresì, nel corso della sua carriera, ha retto il comando della Tenenza di Adria e ricoperto vari incarichi presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lodi. Il Capitano Alfieri, altresì, è laureato in Giurisprudenza ed è coniugato. Il comandante provinciale, Col.t.Ismi Ugo Poggi, ha ringraziato il capitano Falasca "per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante il periodo del suo comando della Compagnia di Forlì", formulando i suoi "migliori auspici al capitano Alfieri per l’importante incarico appena assunto".