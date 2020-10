Guardia di Finanza, nuovo comandante per la sezione "verifiche complesse": è il sottotenente Antonio Caiazza

Il sottotenente Antonio Caiazza si è insediato al comando della sezione "Verifiche Complesse" e della sezione "Tutela Entrate" del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Forlì. L’Ufficiale, arruolato nel corpo nel 1996, proviene dal comando regionale Lombardia (dove ha precedentemente prestato servizio nei reparti operativi in provincia di Lodi). Ha frequentato all’Accademia della Guardia di Finanza il 17esimo Corso "Napoli 43 II" Ruolo Normale – Comparto Speciale, ed è qualificato come "investigatore economico finanziario". E' laureato in Informatica. Il comandante provinciale, Col.t. Issmi Ugo Poggi, ha espresso all’Ufficiale "i migliori auspici per i nuovi incarichi".

