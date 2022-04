"Potenzialmente pericolosi": la Finanza sequestra oltre 200mila articoli in un mercatone

Continua l’attività della Guardia di Finanza di Forlì finalizzata alla verifica della sicurezza degli articoli messi in vendita. I militari del Gruppo di Forlì hanno controllato un mercatone cinese di Galeata, sequestrando oltre 200.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Si tratta, nel dettaglio, di articoli per la casa, utensili, bigiotteria e cancelleria privi delle avvertenze, dell’origine e paese di produzione-importazione o, in alcuni casi, con etichetta riportante solo lingue estere. L'esercente, che ha da poco trasferito la propria attività, sarà segnalato alla locale Camera di Commercio, che potrà irrogare sanzioni amministrative ai sensi del codice del consumo fino ad un massimo di circa 25mila euro.

Commentano dal comando di Piazza Dante: "I sequestri descritti, impedendo, tra l’altro, che articoli illegali e pericolosi come quelli individuati vengano immessi sul mercato in spregio delle normative previste ed in danno del consumatore, sono finalizzati, da una parte, a tutelare le realtà economiche che operano nella legalità e vedono quotidianamente diminuire il proprio mercato a causa della concorrenza sleale dovuta alla commercializzazione a basso costo di prodotti di scarsa qualità e dall’altra, i consumatori, che vengono fraudolentemente indotti a pensare di acquistare merce di qualità ad un prezzo vantaggioso".