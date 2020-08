Guardiano pagato dal Comune per la cripta di Mussolini? L'Anpi: "Proposta irricevibile"

“Che sia difficile invertire una tendenza è palese. Ma va fatto esattamente il contrario di quello che familiari di Mussolini chiedono oggi: porre a carico della collettività le spese di gestione della cripta, che dovrebbe essere trasformata in monumento di interesse comunale, mentre a loro dovrebbe essere dato la concessione perpetua. Proposte che possono essere definite in un solo modo:inacettabili e irricevibili”: è la presa di posizione dell'Anpi Forlì-Cesena. L'associazione dei partigiani si inserisce nel dibattito della chiusura della cripta in cui sono conservate le spoglie di Mussolini, chiusura che si protrae ormai da tre anni.

La famiglia Mussolini chiede, infatti, l'istituzione di un servizio di guardiano a servizio della cripta e che la tomba venga dichiarata “monumento”. Secco il 'no' dell'Anpi: “Sulla pretesa che sia la collettività a farsi carico della sicurezza dei “devoti” ci sembra che addirittura più che trasformare la tomba di un criminale in un mausoleo, ma addirittura in un santuario. I familiari di Mussolini apprezzino il fatto che a differenza di quanto successo successo in Germania ai gerarchi nazisti, hanno una tomba, per il loro congiunto, sia per umanità o convenienza politica, ma quella è e deve restare un luogo privato. Ci opporremo, quindi, con tutte le nostre forze a una deriva nostalgica, certi che l'amministrazione predappiese su questo non avrà cedimenti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Anpi Forlì Cesena ricorda inoltre che “la tumulazione di Mussolini a Predappio, nel 1957, nasce da un accordo tra il governo, guidato dal predappiese Adone Zoli, e la municipalità di Predappio. Inteso fors'anche a fini di pacificazione risulta collocato appieno in un contesto nel quale i conti col fascismo si fecero al massimo a metà. Si trattò insomma di un accordo infausto che, per di più, diede la stura alla nascita non di una tomba di famiglia, com'era negli intenti iniziali, ma di un mausoleo di Mussolini e del fascismo con tanto di presenze in camicia nera di nostalgici di un regime guidato da un dittatore razzista e criminale di guerra: presenze crescenti ,soprattutto nelle date tra il 25 e il 28 aprile (quando Mussolini fu giustiziato), il 29 luglio (quando egli nacque) il 28 ottobre (quando fu indetta la marcia su Roma nel 1922 e parallelamente liberata Predappio nel 1944)”.