Aperto il corso per diventare Guardie ecologiche volontarie: 60 posti disponibili

Si cercano volontari per il corso di formazione per diventare Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), il corso si rivolge a tutte le persone alle quali interessa la protezione dell'ambiente, a chi è irritato dal comportamento di chi abbandona i rifiuti ovunque o comunque non rispetta l'ambiente in cui viviamo. Ogni cittadino può fare qualcosa per educare gli altri a comportamenti più civili, diventando guardia giurata ecologica volontaria si acquisisce il potere di sanzionare questi e tanti altri comportamenti di chi non rispetta le norme a salvaguardia dell'ambiente.

Il corso approvato dalla Regione Emilia-Romagna ha 60 posti disponibili, termine iscrizioni 8 marzo. Il modulo della domanda d’iscrizione e informazioni più dettagliate si possono trovare su www.gevforli.it oppure direttamente il martedì sera presso la sede in via Cadore 75, per informazioni telefoniche 3201720310. La regolamentazione da leggi regionali, differenzia le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) dalle guardie giurate di altre associazioni che si occupano di protezione dell’ambiente, la loro specificità è sottolineata anche dalla circolare del Ministero dell’Interno del 28/06/2017 con la quale riserva la competenza sulla vigilanza ecologica e ambientale volontaria, esclusivamente alle guardie ecologiche o ambientali regolate da apposite leggi regionali (come la L.R. 23/89 dell’Emilia-Romagna).

I requisiti per fare la guardia giurata e per l’iscrizione al corso sono quelli richiesti dal Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza. Il programma del corso di 97 ore, si articola in 72 ore di lezioni teoriche e 9 di esercitazioni pratiche che si svolgeranno il martedì e il venerdì sera a Forlì in via Cadore 75 a partire dal 10 marzo 2023, più 16 ore di uscite sul territorio.Argomenti trattati: disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, volontariato e figura giuridica delle GEV, leggi di interesse ambientale, aree naturali protette, ecologia e principi relativi allo sviluppo sostenibile, ambiente naturale come sistema, tutela del paesaggio e del verde urbano, tutela della fauna selvatica, benessere animale, regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco, regolamento forestale, spandimenti agronomici, smaltimento dei rifiuti, inquinamento luminoso, educazione ambientale.

Al termine del corso, avendo frequentato almeno 73 ore sulle 97 previste, si sostiene un esame finale con una commissione nominata dalla Regione Emilia-Romagna, superato il quale la Regione redige l’atto di nomina a Guardia Giurata Ecologica Volontaria, in seguito la Prefettura rilascia un decreto di guardia giurata volontaria che rende la GEV operativa. Chi non supera l’esame o non è interessato a svolgere l’attività come guardia giurata, può comunque iscriversi al Raggruppamento come Collaboratore GEV e dedicarsi alle tante attività che questa associazione svolge, anche affiancando le GEV nel loro servizio di vigilanza.