Guardie giurate, Lo Giudice (Ugl): "Dal disegno di legge di riforma del settore importanti novità"

"Salutiamo con il massimo favore la proposta di disegno di legge presentato da che riforma il settore della vigilanza privata. E ne condividiamo i contenuti che attualizzano la normativa di riferimento delle guardie particolari giurate particolarmente vetusta. Siamo d'accordo a istituire un albo professionale nazionale delle guardie particolari giurate che sarà suddiviso in due sezioni: una per gli aspiranti alla nomina di guardie particolari giurate, l'altra dedicata alle guardie particolari giurate già abilitate a svolgere questa professione. Condividiamo il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza. E siamo pure d'accordo a riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato in quanto lavoratori impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti". Così in una nota Filippo lo Giudice, segretario regionale di Ugl Sicurezza Civile Emilia-Romagna, a commento della presentazione pubblica del disegno di legge S.902 che vede come primo firmatario il senatore ferrarese di Fratelli d'Italia Alberto Balboni.

Nella presentazione pubblica del testo erano presenti per la parte sindacale anche il segretario nazionale Ugl di Categoria Enrico Doddi ed i vicesegretari generali Ugl Malcotti e Ulgiati. Commenta Lo Giudice: "La conferenza stampa sulla PdL di riforma delle Guardie Particolari Giurate è stata un'occasione di confronto di grande importanza per tutto il nostro settore che sta vivendo un momento di profonda riflessione. I servizi ausiliari alla sicurezza rappresentano un settore cruciale del comparto della sicurezza privata e da tempo come organismi sindacali di categoria si ragionava sulla necessità di stabilire standard minimi di qualità su cui valutare sia l'accesso che le prestazioni che le professionalità richiedono. Adesso auspichiamo un celere iter parlamentare della proposta di legge affinché venga approvata al più presto e proseguiranno nel dialogo con i proponenti di Fratelli d'Italia e tutte le forze politiche che vorranno lavorare nella direzione di una riforma di questa categoria a beneficio dei tanti lavoratori della vigilanza che rappresentano un comparto essenziale per la sicurezza pubblica".