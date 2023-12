Guasto alla stazione di Faenza, linea ferroviaria in tilt: ritardi superiori a 3 ore

A causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Faenza, sulla linea Bologna-Rimini la circolazione ferroviaria è sospesa. Lo fa sapere il gruppo Fs, aggiungendo che è in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino, previsto per le 13.30. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto.

All'aggiornamento delle 14.30, il gruppo Fs rende noto che "la circolazione permane fortemente rallentata", mentre prosegue l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo - Ravenna. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti, subire cancellazioni o limitazioni di percorso ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo - Ravenna.