La guerra dei cieli, Rimini furente. "Il governo preferisce Forlì? Qui ci sono 16 milioni di turisti"

A Rimini non sono certo passate inosservate le dichiarazioni rilasciate dal viceministro Galeazzo Bignami in merito al futuro degli aeroporti romagnoli. In una intervista Bignami ha spiegato come “Forlì avrà un altro tipo di opportunità, che è frutto di una prospettiva comune e di un rapporto forte tra l’attuale amministrazione e il governo”. La riflessione era contenuta in una lunga serie di dichiarazioni in cui si parlava di come l’aeroporto Marconi di Bologna non basterà a soddisfare tutti i potenziali clienti. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad però non ci sta e ribatte: “Il sottosegretario Galeazzo Bignami dichiara che l'aeroporto di Forlì è in cima ai pensieri del Governo e 'se prevediamo che in futuro i piccoli scali (aeroportuali, ndr) saranno decisivi per gestire grandi flussi di traffico, bisogna che già oggi gli veniamo incontro. Questo meccanismo, lo ripeto, varrebbe anche per Rimini. Forlì però avrà un altro tipo di opportunità. Cerco di tradurre alla buona: siccome a Roma governa il centrodestra e a Forlì idem, l'aeroporto di Forlì passa avanti a tutti gli altri”.

“Rimini? – prosegue il sindaco -. Usando il condizionale, si dovrebbe accontentare delle briciole o delle ossa della polenta. Ora, prima di far partire la salva dell'indignazione, mi limito educatamente a segnalare al vice ministro che l'aeroporto di Rimini serve un territorio di 16 milioni di presenze turistiche all'anno, interessato ad aumentarle proprio grazie ai voli sull'estero. Sono sicuro che anche all'amico e collega Zattini le parole di Bignami facciano storcere il naso, impegnato attivamente com'è Zattini (insieme a me, De Pascale e Lattuca) nel progetto di Romagna Next che semmai mira a integrare le politiche commerciali dei due scali piuttosto che vederli scannarsi tra loro come è accaduto in passato. Preferisco l'educazione all'indignazione a comando verso chi pensa che 'istituzione' faccia rima con 'padrone'. E io educatamente invito il sottosegretario a studiare, informarsi, confrontarsi, magari senza chiedere preventivamente 'e tu di che partito sei?'”.