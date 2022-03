Guerra in Ucraina, il Cupla: "Attivare subito i corridoi umanitari"

ll Cupla, Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo, composto da sette associazioni provinciali dei pensionati (Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50 &Più – Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac – Confesercenti e Anpa Pensionati Confagricoltura) esprime "la più ferma condanna per la sanguinosa guerra che è stata innescata dall’invasione Russa all’Ucraina, che rappresenta una delle pagine più buie della storia degli ultimi decenni".

Il Cupla "condanna e ripudia la guerra in ogni sua forma" e come afferma Papa Bergoglio, “chi fa la guerra dimentica l’umanità”. Prosegue il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo: "Non si può accettare l’uso della forza militare verso la popolazione civile, non si può accettare che a pagare il prezzo più alto siano bambini, donne e anziani. Il conflitto deve cessare al più presto e alle armi si deve sostituire una soluzione diplomatica e un sicuro processo di pace". Il Cupla di Forlì-Cesena si fa "portavoce di tutti gli associati delle diverse sigle, affinchè si mettano in atto azioni di solidarietà concrete e aiuti umanitari a sostegno delle famiglie, dei bambini e degli anziani dell’Ucraina".