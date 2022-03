Guerra in Ucraina, la solidarietà di Forlì: raccolta di cibo e prodotti per l'igiene alla Caritas, ma anche donazioni in denaro

Anche la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro si sta mobilitando a sostegno della popolazione ucraina. Sono diverse le modalità di aiuto. E' possibile effettuare una donazione in denaro per l'acquisto di materiale di prima necessità e prodotti sanitari attraverso un bonifico intestato a "Caritas diocesena Forlì-Bertinoro", con causale "Emergenza Ucraina" all'Iban IT98M0854213200000000077081.

Attivata una raccolta di alimenti e prodotti per l'igiene all'Emporio della Solidarietà - Caritas in via Lunga 43 (ingresso da via Largo Tonelli). Gli alimenti che si possono portare sono scatolame, cibi a lunga conservazione, frutta secca, biscotti, pane confezionato, cracker e latte. Per quanto riguarda i prodotti per l'igiene si possono donare saponette, bagnoschiuma, shampoo, spazzolini e dentifricio, pannolini e assorbenti. La raccolta sarà effettuata per tutto il periodo di Quaresima il lunedì e il mercoledì dale 15 alle 18 all'Emporio.

E' attiva anche una raccolta di materiali da medicazione al Comitato per la lotta contro la fame del mondo. Nei giorni d'apertura si possono portare bende, garze, cerotti, disinfettanti, antiinfiammatori, antibiotici (solo confezioni integre) e latte in polvere. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Caritas di Forlì-Bertinoro al numero 054330299 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17) o inviare una mail a segreteria@caritas-forli.it

Il vescovo Livio Corazza desidera promuovere la solidarietà a favore della pace in Ucraina anche attraverso la preghiera: tutti i giorni alle 17 viene recitato il Rosario in Duomo. "Ricordiamo l'invito del Santo Padre alla preghiera e al digiuno", è il messaggio del vescovo.

