Guerra in Ucraina, la solidarietà forlivese: consegnate le due autoambulanze che saranno utilizzate nel Donbass

Sono state consegnate le due autoambulanze che saranno utilizzate nel Donbass, una delle zone più martoriate dal conflitto russo-ucraino, per essere utilizzate per il trasporto dei feriti verso gli ospedali della zona. I mezzi, partiti da Forlì lunedì, frutto di due distinte iniziative di carattere umanitario, sono giunti al confine fra la Slovacchia e l'Ucraina. I volontari forlivesi, che si sono dati il cambio alla guida, hanno consegnato le due autoambulanze a don Ivan Stefurak, dell’esarcato Ucraino dell’Arcidiocesi di Ivano-Frankisvk, che provvederà a portarle nel Donbass.

È stata la Comunità Ucraina della Romagna guidata da don Vasyl Romaniuk, presidente dell’Associazione “LeLeKa”, a segnalare la necessità di avere un mezzo da utilizzare immediatamente per far fronte alla situazione drammatica del trasporto dei feriti negli ospedali. L'acquisto di un'autoambulanza è stato possibile grazie alla mobilitazione di enti, associazioni e privati, così pure il conseguente allestimento con tutte le attrezzature necessarie per essere funzionale per ogni emergenza per la quale verrà utilizzata.

Hanno contribuito la Fondazione Buon Pastore Caritas in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi attraverso lo stanziamento di un Fondo di Solidarietà dedicato e condiviso per l’emergenza Ucraina, la Fondazione Elio Bisulli di Cesena, il Lions Club Forlì Host, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, il Lions Club Giovanni de' Medici e il Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, la Cooperativa Linker Romagna, la Cooperativa Elcas, la Cooperativa Pro.S.IT. Progetti e Servizi, la ditta MeService. Hanno condiviso l'iniziativa anche Aiemt e Areasafe, due associazioni che operano nel campo della formazione sanitaria e della sicurezza, e la Chiesa Cristiana Evangelica.

La seconda ambulanza è stata acquistata dall'Associazione "LeLeka". Alla guida dei due veicoli si sono alternati alcuni soci Lions come Stefano Ranieri, Cesare Croci e Maurizio Zaccarelli, Vittorio Minelli, un volontario, Paolo Poponessi, della Fondazione Bisulli, nonché lo stesso don Vasyl Romaniuk. Essi avranno al seguito un autoveicolo da nove posti che è stato noleggiato per il viaggio di rientro a Forlì.