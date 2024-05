Guerre e conseguenze sui sistemi sanitari, se ne parla in un incontro pubblico

Il Centro Studi "Gianni Donati” per il volontariato e la solidarietà dell’Ausl Romagna, con il patrocinio dell’associazione “Salute e Solidarietà” e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, promuove l'evento dal titolo "Guerra o salute. Dalle evidenze scientifiche alla promozione della pace", che si terrà il 24 maggio alle 15 al Polo Formativo della sede di Forlì (in via Pratella 12-14). “Vuole essere un momento di riflessione - spiegano gli organizzatori - sulle gravi conseguenze che una condizione di guerra crea ai sistemi sanitari di un paese e alla Salute globale. E' argomento sentito, vicino, su cui un sanitario è chiamato a crearsi una consapevolezza, con un approccio scientifico e con dati epidemiologici".

Il Centro Studi ha chiamato a discuterne il dottor Pirous Fateh-Moghadam, medico, esperto in Epidemiologia applicata, appartenente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, autore del libro "Guerra o salute". Con lui discuteranno esponenti del Centro studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale dell'Università di Bologna. L’evento sarà moderato dal dottor Francesco Sintoni, direttore del distretto sanitario ForlìRubicone, mentre la dottoressa Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna, esporrà le conclusioni dei lavori.

L’evento è aperto a tutti e rivolto, in particolare, a sanitari e studenti universitari di ogni facoltà. I posti sono disponibili fino ad esaurimento. Sono previsti Ecm per i sanitari, previa iscrizione al portale Whr 43635.1 I professionisti esterni e gli studenti possono registrarsi al Portale Esterni GRU - WHR https://portale-ext-gru.progetto-sole.it. Le modalità di registrazione al Portale sono indicate su https://www.auslromagna.it/ servizi/formazione/iscrizione-corsi.