Guida alla grande mostra: Gianfranco Brunelli illustra al Rotary l’itinerario de "L’Arte della Moda"

Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle Grandi Mostre ai Musei San Domenico, sarà ospite della conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì dove illustrerà l’itinerario della nuova rassegna intitolata “L’Arte della Moda”, dedicata al rapporto tra arte e moda dal Settecento ad oggi. L’incontro si svolgerà martedì sera al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini, dove Brunelli sarà introdotto dal presidente del Club, Filippo Cicognani. Recentemente al Rotary Club Forlì è intervenuto anche il socio Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, che insieme a Guido Caselli, responsabile del Centro studi dell’ente, ha illustrato l’andamento dell’economia nella provincia di Forlì-Cesena.

Domenica 12, inoltre, alcuni soci si recheranno alla Mensa Caritas, in via dei Mille, per aiutare il servizio con la predisposizione della sala, la preparazione e l’impiattamento dei pasti, continuando così un percorso di service iniziato lo scorso ottobre e che proseguirà fino a marzo. Tra i prossimi appuntamenti rotariani al Circolo Aurora vi è anche la tradizionale “Lotteria di San Valentino”, organizzata la sera del 14 dal Gruppo Consorti del Rotary con lo scopo di raccogliere fondi per progetti di servizio. Sarà ospite e banditore Piergiuseppe Bertaccini, in arte “Sgabanaza”, vicepresidente della Fondazione Opera Don Pippo, e nell’occasione sarà consegnato il ricavato della raccolta fondi del Concerto dell’Immacolata svoltosi il 7 dicembre scorso proprio a sostegno dei progetti dell’Opera Don Pippo.