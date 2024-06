Guidava ubriaco e sotto l'effetto di cocaina, ma il modulo di consenso è sbagliato e se la cava in tribunale

Il modulo di consenso sbagliato al pronto soccorso ha “salvato” un automobilista che guidava ubriaco e sotto l'effetto di cocaina. La giustizia, infatti, non guarda solo ai dati di merito, ma anche agli aspetti formali e burocratici, per cui perseguire un controllo utilizzando un modulo sbagliato, anche solo per un riferimento a una legge, alla fine ne inficia anche il risultato. E se la prova non è raccolta correttamente, non ci può essere neanche la condanna.

La vicenda ha origine in una sera del febbraio 2020 quando nella nebbia, un residente nella campagna di Forlimpopoli vede in lontananza un vettura che finisce nel fosso in modo autonomo. Subito chiama le forze dell'ordine, coi carabinieri che arrivano mentre il soggetto, ferito, risaliva da solo il fosso. Soccorso dall'ambulanza del 118 viene sottoposto ad esami in pronto soccorso – come avviene di rito – per l'alcolemia e gli stupefacenti, facendo riscontrare un tasso etilico di 1,1 (soglia di legge 0,5 e 0,8 per la denuncia penale) e tracce di cocaina nel sangue.

Nel processo che si è tenuto ieri pomeriggio (giovedì) in Tribunale, l'avvocato della difesa Francesco Minutillo ha però rilevato l'errore nel modulo di consenso al prelievo del sangue, che fa riferimento a sanzioni penali in caso di rifiuto. Tuttavia, a differenza di altri esami come urine e tamponi, il rifiuto al prelievo del sangue con la siringa non è sanzionabile in quanto è ritenuto un'azione sanitaria più invasiva. L'aver firmato un modulo con l'avviso sbagliato alla fine ha “salvato” l'automobilista, rendendo inservibile in sede processuale l'accertamento.

Nonostante la richiesta di un anno di arresti, 4mila euro di multa e il ritiro della patente, avanzata dalla Procura, l'automobilista forlivese se l'è cavata (solo per gli aspetti dell'alcolemia rilevabili tramite altre fonti di accertamento) con 5 giorni di arresti (sospesa) e 6 mesi di sospensione della patente (sentenza della giudice Chimichi).