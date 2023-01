Fa l'en plein: alla guida ubriaca, senza patente e assicurazione ed anche col telefonino in mano

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale di Forlì durante un controllo del territori oha fermato la conducente di un'autovettura intenta all'uso del telefonino durante la guida. La donna, una cittadina di nazionalità straniera, si è mostrata agli agenti in evidente stato di alterazione riconducibile ad abuso etilico, circostanze poi comprovate dai successivi accertamenti effettuati con le strumentazioni in dotazione che palesavano un tasso alcolemico superiore di ben 4 volte il limite consentito dalla legge.

Nel procedere con i controlli documentali a carico della donna, emergeva, inoltre, la mancata copertura assicurativa del veicolo condotto nonchè il possesso di patente di guida scaduta di validità.

Per la conducente si sono accertati quindi una serie di violazioni amministrative per un importo di oltre mille euro, il deferimento all'Autorità Giudiziaria ed il sequestro del veicolo. Nelle prime tre settimane dell'anno sono già stati quattro gli accertamenti della Polizia Locale di Forlì a carico di conducenti alla guida di veicoli in stato di ebbrezza.