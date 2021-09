Guidano ubriachi sulla A-14: due persone dicono arrivederci alla patente

Inizio settimana di intenso lavoro per la Polizia di Stato che ha passato al setaccio strade e autostrade della provincia per sanzionare comportamenti illeciti e aiutare automobilisti in difficoltà

Inizio settimana di intenso lavoro per la Polizia di Stato che ha passato al setaccio strade e autostrade della provincia per sanzionare comportamenti illeciti e aiutare automobilisti in difficoltà. La scorsa notte, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 38enne e un 23enne, sorpresi rispettivamente all’altezza dei caselli autostradali di Cattolica e Faenza con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti. La patente è stata loro ritirata, in vista della sospensione che potrà durare anche un anno.

Complessivamente, lunedì la Polizia Stradale ha contestato oltre 40 infrazioni al Codice della Strada, di cui 8 per uso dello smartphone alla guida, tagliato 117 punti e ritirato 2 patenti.