"Guidare con compassione", si premiano i poster della pace realizzati dagli studenti

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo promuovono nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale: realizzare dei poster sulla pace. L'iniziativa vuole offrire ai giovani la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la concordia fra i popoli, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività. "Guidare con compassione", era il tema del concorso per l'anno scolastico 2022-2023, derivante dalla consapevolezza che i giovani sanno quanto importante sia la compassione. "Essi sono spesso in grado di esprimere tale emozione più apertamente rispetto agli adulti - affermano dai Lions -. Per cui anche a Forlì, per opera del Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti, gli studenti sono stati invitati a esplorare e a esprimere attraverso le loro opere il futuro di pace che può essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole".

Al concorso hanno partecipato sette scuole secondarie di primo grado della città (Benedetto Croce, Glauco Fiorini, Piero Maroncelli, Girolamo Mercuriale, Marco Palmezzano, Pietro Zangheri e San Martino in Strada), coinvolgendo ben 547 studenti che hanno realizzato altrettanti poster. I vincitori dell'iniziativa saranno premiati sabato alle 10 nell Salone Comunale, piazza Saffi 8, Forlì. Alla cerimonia saranno presenti le autorità cittadine, del Lions e del Leo Club Forlì. Sette opere premiate, che saranno commentate dall’artista acquarellista Angela Suozzo, passeranno alla selezione successiva che sarà svolta a livello del Distretto 108/A Lions.