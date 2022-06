"Guidati dallo Spirito", dal San Domenico al Duomo: il ritorno della Veglia di Pentecoste

Sabato si è svolta la Veglia di Pentecoste, memoriale della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, nucleo originario della chiesa di Cristo pronta ad annunziare la buona notizia. La celebrazione, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, ha avuto come tema “Guidati dallo Spirito”, con inizio davanti ai musei San Domenico per l’accoglienza e l’animazione a cura di alcuni gruppi scout.

E' seguita la liturgia del lucernario, con l’accensione del cero pasquale e delle candele in mano ai fedeli, per la processione che arriverà fino alla Cattedrale. L’ingresso in chiesa è stato accompagnato dal gruppo di danza sacra. Dopo la proclamazione della Parola di Dio, il vescovo ha tenuto l’omelia.

Sono seguite due testimonianze: se una famiglia ha raccontato il percorso intrapreso in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie, che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 giugno, un giovane ha rilevato i preparativi alla vigilia della partenza per un’esperienza missionaria all’estero. Il vescovo ha affidato poi il mandato ai ragazzi che in estate andranno in missione in Grecia e Costa d’Avorio. Al termine, la veglia è proseguita con l’invocazione allo Spirito Santo, guidato dal Rinnovamento nello Spirito.

La Pentecoste

La Pentecoste è una solennità cristiana, derivante dalla tradizione ebraica (festeggiava il dono della Legge sul Monte Sinai), in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da qui il nome dal greco antico), di domenica. Nel mondo ebraico era legata strettamente anche all’agricoltura: se l'offerta di un covone d’orzo segnava l'inizio della stagione del raccolto, il dono di un pane prodotto con il grano nuovo ne indicava la fine. Secondo quanto narrato dall’evangelista Luca negli Atti degli Apostoli, “il giorno della festa di Pentecoste, mentre i discepoli di Gesù si trovavano tutti nello stesso luogo, riuniti insieme alla madonna, sentirono un forte rumore e un vento impetuoso riempì la casa dove stavano. Quindi videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano su ciascuno di loro; tutti i presenti furono ripieni di Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue”.

Lo Spirito Santo consiste nella terza persona della Santissima Trinità, assieme al Padre e al Figlio, e rappresenta l’unità della Chiesa di Cristo. A Forlì alla Santissima Trinità è dedicata la chiesa omonima posta in piazzetta Melozzo, che presumibilmente è stata la prima Cattedrale di Forlì. Pur avendo basi antichissime, l’aspetto attuale risale al XVIII secolo: fra il 1782 e il 1788, l’arciprete don Francesco Quartaroli la rifece in stile barocco, a navata unica con quattro altari per lato, arrivando ad invertirne persino l’assetto.