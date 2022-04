Ha 15 mesi, ma è già campionessa da record: è forlivese la Volpina Italiana più bella d'Europa

È nata e vive a Forlì la Volpina Italiana più bella d'Europa. Ufficialmente si chiama Luna Cremisi Glenda Blue Blood Princess, ma per chi le vuole bene è semplicemente Glenda. Glenda ha solo 15 mesi, ma in cinofilia è già una campionessa da record. Già nel 2021 a Budapest aveva vinto il titolo di "Giovane Campionessa Europea", migliore della sua razza. Diventando così il primo volpino italiano rosso della storia a raggiungere questo risultato. È partita con la sua famiglia in treno per prendere parte all' European Dog Show 2022 che si è tenuto a Parigi dal 22 al 24 aprile.

Alla competizione, la più importante in Europa, hanno preso parte cani di ogni razza da ogni parte del mondo. La piccola Glenda è stata proclamata non solo Campionessa Europea, ma si è anche riaffermata come miglior cane della sua razza. Negli stessi giorni si è svolto anche il prestigioso Championnat de France che ha visto nuovamente vincitrice questa simpatica forlivese a quattro zampe. Glenda però non è solo una grande campionessa di bellezza, ma è prima di tutto una volpina dolce, affettuosa e vivace, amatissima e coccolata dalla sua allevatrice Cinzia Vicini e da tutta la sua famiglia.