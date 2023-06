Ha applicato l'intelligenza artificiale per la diagnostica precoce del tumore al colon: a Forlì convegno con il professor Alessandro Repici

Il professor Alessandro Repici, direttore dell’Endoscopia digestiva dell’Humanitas Milano, tra più importanti endoscopisti a livello internazionale, sarà giovedì all'ospedale di Forlì per parlare al Convegno "Endoboat", diretto dal dottor Carlo Fabbri, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena. E' stato il primo in Italia ad utilizzare l’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica precoce del tumore al colon.



"Questo secondo incontro - spiegano gli organizzatori - sarà dedicato ad una valutazione strutturata delle lesioni del tratto digestivo superiore e inferiore, per definire lo stato delle evidenze scientifiche, fa migliore modalità di studio delle stesse, ie opzioni connesse alia resezione e l'adeguato follow-up. II potenziamento tecnologico prevede un preciso affinamento delle conoscenze informatiche e digitali per potere usufruire al meglio di criteri classificativi".

"L‘approccio terapeutico dispone di un ampio spettro di dispositivi, che presentano una offerta sempre maggiore con differenziati livelli di evidenza, necessitando di una fine analisi, sia da un punto di vista medico che infermieristico - conclude -. Le tecniche di resezione consentono un allargamento costante delle indicazioni al trattamento rendendo imprescindibile un corretto ed integrato approccio multidisciplinare, inteso come condivisione delle scelte cliniche e delle implicazioni connesse al setting organizzativo ed economiche delle strategie di cura".