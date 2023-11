Halloween, non solo 'dolcetto o scherzetto': segnalazioni per lo scoppio continuo di petardi

Non si sono registrati vandalismi come in passato, ma la notte di Halloween è stata un'occasione per i giovanissimi per disturbare i residenti con lo scoppio di petardi. Insomma non solo l'appuntamento con "dolcetto o scherzetto", che tanti bambini travestiti con tema horror ed accompagnati da famiglie, ha fatto divertire. Nella serata di martedì sono diverse le lamentele giunte alla sala operativa della Polizia Locale per l'esplosione di botti.

In particolare le segnalazioni sono arrivate da Vecchiazzano, Coriano zona via Spinelli e Piazza Saffi. Per la serata il Corpo aveva potenziato i servizi di pattugliamento, due pattuglie di rinforzo a quelle ordinarie. Le segnalazioni non si sono tradotte in sanzioni. Alcuni hanno riferito di gruppi di ragazzini nella zona di Ca'Ossi che si divertivano a gettare petardi nei cortili delle abitazioni e rispondere malamente a chi chiedeva loro di non disturbare la quiete, anche per la presenza di gatti e cani in casa, intimoriti dai botti.

L'articolo 9 del "Regolamento di polizia urbana e di civile convivenza”, entrato in vigore nel 2020", vieta l'utilizzo di botti e petardi dalle 23 alle 6 non solo nel centro storico, ma anche nell'area ricompresa all'interno dei Viali e delle Porte di circonvallazione. Ecco il motivo per la quale non è stata emessa una specifica ordinanza al contrario di altre località.

Recita infatti l'articolo 9: "In occasione di manifestazioni ed eventi, allo scopo di evitare che l'utilizzo di prodotti pirotecnici e bombolette, anche se di libera vendita, possa dare luogo a situazioni di pericolo, o anche solamente di molestia o di disturbo, a persone ed animali, è fatto divieto di utilizzare detti artifizi, ad eccezione di prodotti pirotecnici ad esclusivo effetto luminoso, nel centro storico cittadino, nell'area ricompresa all'interno dei Viali e delle Porte di circonvallazione, dalle 23 alle 6. Ciò vale, altresì, nei giorni 1 gennaio, 31 ottobre, 1 novembre e 31 dicembre di ogni anno e nel periodo carnevalesco. Il divieto ha validità permanente nelle aree sensibili quali quelle immediatamente adiacenti a luoghi di cura, di culto e nei parchi pubblici. Chiunque non ottemperi a tale divieto è soggetto a una sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro".