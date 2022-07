Hamburger "wow" direttamente a casa: giovani imprenditori lanciano un nuovo progetto

Un'altra attività ristorativa a domicilio si prepara ad aprire in città. Giovedì inizia infatti una nuova avventura per i ragazzi del BiFor con l’inaugurazione di un nuovo progetto: “Wow – Burger Artigianali”. Il nuovo locale ha sede in Viale Spazzoli, 96 e si concentrerà sull’attività di asporto e delivery dei burger che ormai hanno conquistato gran parte dei palati di Forlì. L’idea nasce proprio nel periodo dell’ultimo lockdown.

"Ci siamo trovati a reinventarci in un momento in cui era tutto incerto e abbiamo deciso di puntare sulle consegne a domicilio - premettono -. E' stata un’attività che abbiamo mantenuto anche in seguito alle riaperture. ma intanto cresceva sempre di più la voglia di potervi dedicare più energie e risorse. Da qui l’idea di investire in un nuovo progetto che avesse come obiettivo quello di dare modo a tutti di gustare i burger del BiFor, espressi e fumanti, direttamente a casa propria”.

"L’effetto Wow a casa tua" è questo è il loro slogan. "Wow - spiegano - perché quello che vogliamo offrire ai nostri clienti è un’esperienza gustativa completa, composta da ingredienti di ottima qualità, dallo studio nella creazione di ogni singolo burger, dagli accostamenti originali e le rivisitazioni tradizionali, un insieme di ingredienti che garantiscono quello che noi chiamiamo "effetto wow". Ed è proprio così che nasce il nome di questo nuovo progetto, che ha lo stesso font del logo del BiFor per esprimere il legame diretto con quest’ultimo e la sirena all’interno della "o", oramai mascotte indiscussa dei nostri progetti".

All’interno di "Wow" non può mancare la birra artigianale. Essendo Luca Drudi e Christian Bertoni produttori di birra (due anni fa hanno anche dato vita al Birrificio artigianale Liquida) hanno pensato a questo dettaglio. La selezione di tutte le birre di loro produzione sarà sicuramente uno dei loro punti di forza.