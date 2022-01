Commercializza un lettore evoluto di green pass e scatta il linciaggio sui social: "Fallite" "Morite"

Che sul vaccino anticovid i toni fossero esagerati si era capito da un pezzo, ma è sempre sorprendente arrivare a vedere fin dove può arrivare l'intolleranza e la cattiveria di alcune persone che, chissà in nome di quale scienza o coscienza, sono convinte di avere la verità in tasca. E' facile diventare vittime della macchina d'odio scatenata sui social. E' già capitato ai medici, ai giornalisti, ai farmacisti, ai politici. Questa volta è toccato a "Interlinea Srl" un'azienda di Forlì che ha sempre venduto registratori di cassa, stampanti, personal computer, materiale informatico e ora, sull'onda della pandemia, ha aggiunto ai suoi prodotti commercializzati anche i lettori di greenpass, un dispositivo automatico integrato ad una stampante che permette di stampare l'esito del controllo.

Dopo aver acquisito il nuovo prodotto per rivenderlo a bar, locali, negozi e cose simili, ha pensato di promuovere il lettore facendo un post di Facebook. Apriti cielo. Il post è stato sommerso da insulti anche molto pesanti rivolti all'azienda e, ovviamente, ai soci dell'azienda. "Spero che falliate presto". "Vi auguro di morire" "Sciacalli", "15 anni di cacarella" e così via. Un attacco di hater vero e proprio, il tutto per aver promosso un normale dispositivo che, volenti o nolenti, è necessario fino a quando sarà in vigore il green pass.

"Devo dire che all'inizio, dopo aver visto arrivare alcuni insulti, sono rimasta male ma pensavo che finisse lì, non gli ho dato molto peso - ha spiegato Valentina Romualdi, una delle socie di Interlinea - e invece alla sera hanno continuato, superando i 50 commenti, e, soprattutto, diventando sempre più pesanti. Non è che ho paura, ma penso che non sia giusto e vorrei che arrivasse il messaggio. A me non interessa fare nomi e cognomi e non voglio denunciare nessuno, ma penso che sia veramente esagerato augurare la morte a una persona che sta solo lavorando, senza commettere nessun reato".

"La mia è una richiesta di tranquillità, di abbassare i toni. Non è che l'ho inventata io la legge sui greenpass. Io sto solo lavorando. Tra l'altro io, essendo una persona molto tollerante e tranquilla, non sono contro i no-vax e non mi interessa capire chi ha ragione o chi torto. Mi sono vaccinata per una scelta personale nonostante avessi qualche dubbio, un po' di paura. Ma non andrei mai ad augurare la morte o di fallire a nessuno. E' un comportamento che non mi appartiene e vorrei che nessuno facesse così con me o con la mia azienda", conclude Romualdi.