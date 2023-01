Hera, al via la formazione e l’inserimento delle prime 150 risorse per la transizione energetica

La transizione energetica ci pone di fronte un’urgenza: per guidare il cambiamento servono figure professionali competenti e in grado di dare il loro contributo per vincere le sfide future. Proprio per rispondere al crescente fabbisogno di profili tecnici e operativi, lo scorso autunno, il Gruppo Hera ha lanciato con la nota società di selezione ManpowerGroup una massiccia campagna di acquisizione di talenti, che prevede importanti investimenti sull’occupabilità delle persone. Un progetto frutto anche di una lunga fase di ascolto dei fornitori che supportano il Gruppo nella gestione dei servizi. Complessivamente, entro il 2023, verranno assunti dalla multiutility e dalle aziende fornitrici 300 operatori tra tecnici idraulici ed elettrici, addetti ai gruppi di misura gas e acqua, ma anche neolaureati prevalentemente in ingegneria.

A che punto siamo?

Dapprima selezionate sulla base del loro profilo attitudinale e successivamente formate in aula e online, sono state assunte nelle scorse settimane le prime 19 risorse, tra ingegneri e profili operativi. In particolare, i candidati sono stati inseriti nel Gruppo Hera e nelle società controllate in Emilia-Romagna (prevalentemente nella Direzione Acqua, in Heratech e in Inrete Distribuzione Energia) e nel Nord Est (in AcegasApsAmga e Hera Servizi Energia): si tratta di progettisti e operatori delle reti e degli impianti gas, acqua ed energia elettrica.

Inoltre, è già pianificato l’avvio a breve di nuove aule per la formazione e successiva assunzione di ulteriori 150 profili tecnici e operativi da mettere in sella alla transizione energetica, di cui una sessantina presso le aziende dell’indotto.

Ancora aperte le candidature per il Gruppo Hera e le aziende fornitrici

La campagna di acquisizione di talenti però continua e gli stessi fornitori del Gruppo Hera possono ancora cogliere l’opportunità di avvalersi della formazione distintiva e delle competenze messe a disposizione dalla multiutility per inserire nuovi profili specializzati e operativi. Perché coinvolgere l’indotto in un progetto condiviso di occupabilità e disegnare insieme nuove opportunità di collaborazione, significa per il Gruppo Hera continuare ad agire con uno sguardo d’insieme ed essere motore di crescita in un mercato del lavoro sempre più complesso, sfidante e innovativo.

È possibile candidarsi al progetto, attraverso le società Manpower ed Experis, nella pagina dedicata all’indirizzo: https://www.manpower.it/azienda/hera

Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha commentato: “Anche in un momento di crisi occupazionale come questo, investire in formazione e puntare sullo sviluppo delle competenze è per noi sempre una scelta vincente. Significa guardare con ampia visione al futuro e mettere le nostre risorse anche a disposizione dell’intero indotto. È importante ricordare, infatti, che la nostra azienda garantisce la qualità e continuità di servizi essenziali per la vita di tutti e per questo diamo la massima importanza ai processi di selezione, formazione e inserimento, non solo per noi ma anche per i nostri fornitori. La relazione con loro si basa da sempre su ascolto e tempestività nelle risposte: proprio le misure che abbiamo introdotto a loro supporto, in un momento caratterizzato da una forte crisi del sistema globale in ambito supply chain, ci hanno consentito di assicurare l’operatività dei cantieri e la continuità dei servizi sui territori serviti. Con queste, e altre azioni in divenire, il gioco di squadra punta non soltanto a garantire il futuro delle singole aziende ma soprattutto quello dell’intero settore. Sono certo che, insieme, grazie anche alle risorse che stiamo assumendo, affronteremo e vinceremo le sfide della transizione energetica.”

La corporate university HerAcademy e il training center di Ferrara

La maggior parte della formazione dei profili operativi si svolge in presenza presso il training center di Ferrara, la nuova struttura polifunzionale del Gruppo Hera, fra le prime in Italia, dotata di attrezzature innovative per imparare sul campo a operare in sicurezza sulla rete idrica, gas ed elettrica, nonché luogo ideale per sperimentare e sviluppare competenze tecniche specifiche. Una vera e propria “palestra” formativa che fa parte di HerAcademy, la corporate university della multiutility, fondata nel 2011 con l’obiettivo di offrire formazione di qualità.