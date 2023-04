Modigliana, interruzioni alla rete idrica in centro per lavori di Hera sull’acquedotto

Hera informa che, in seguito ai lavori di manutenzione programmata del serbatoio di Sacchini a Modigliana, nella giornata di giovedì 27 aprile potranno verificarsi interruzioni di fornitura presso la rete idrica che serve il centro del Comune, in particolare lungo le vie Amendola, Garibaldi, Marconi, San Donato e limitrofe.?

I lavori avranno inizio alle ore 8 circa e termineranno alle 13 e successivamente all’intervento, per il rinnovo e miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico e che si risolveranno in poche ore.



Le utenze interessate saranno puntualmente avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.