Hera, possibili disagi in tutti i servizi dell'azienda a causa di uno sciopero generale

Lunedì 11 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero generale nazionale, indetto da alcune Organizzazioni Sindacali non confederali e articolato su tutta la giornata. Saranno comunque garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Per i clienti saranno sempre disponibili lo sportello Hera OnLine, all’indirizzo: www.servizionline.gruppohera.it, il servizio telefonico di consulenza commerciale al numero verde 800.999.500, chiamata gratuita, da telefono fisso e cellulare (il lunedì disponibile dalle 8 alle 22) e l’app My Hera.