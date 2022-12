Il Comune acquisisce per 50 anni l'hotel della Città per 1,7 milioni: diventerà uno studentato universitario

Mercoledì è stato sottoscritto l’accordo tra la Fondazione “Livio e Maria Garzanti” e il Comune di Forlì per l’acquisizione al patrimonio comunale dell'Hotel della Città, lo storico complesso progettato da Gio Ponti che sorge tra corso della Repubblica, via Fortis e via Giovanni Fronticelli Baldelli. L’accordo, firmato in Comune dal sindaco Gian Luca Zattini e dal presidente della Fondazione Garzanti Andrea Babbi, alla presenza degli assessori Valerio Melandri e Vittorio Cicognani e di Luca Zambianchi, consigliere della Fondazione Garzanti, prevede l’acquisizione del diritto di superficie per 50 anni per un corrispettivo di 1 milione e 700 mila euro. Per il futuro, l'amministrazione comunale conferma di voler rimodulare la funzionalità dell'ex hotel per adibirlo a studentato universitario, mantenendo in tal modo una coerenza con le originarie finalità culturali e di formazione volute da Aldo Garzanti negli anni '50, e puntando a valorizzare ulteriormente le potenzialità cittadine a disposizione del Campus di Forlì. L’acquisizione della proprietà è stata accompagnata dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle porzioni del complesso immobiliare a favore del Comune di Forlì con contestuale consegna delle chiavi. Restano alla Fondazione Garzanti i due locali commerciali prospicienti sulla strada.