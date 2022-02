"Hub@Fo", i giovani protagonisti del rilancio di Forlì: una social challenge selezionerà le varie proposte

Entusiasmo e soddisfazione dell’assessore alle politiche Giovanili Paola Casara per l’avvio del progetto "Hub@Fo". "E’ incredibile - afferma Casara - assistere a una così vasta risposta dei giovani forlivesi a questo progetto. Ragazze e ragazzi, infatti, di fronte alla dimostrazione di ascolto da parte delle istituzioni stanno manifestando fiducia, partecipazione attiva e proposte. A differenza di altri progetti, in questo caso i protagonisti delle scelte sono proprio loro e il nostro ruolo è quello di accompagnarli offrendo supporto e risposte concrete. Sono desiderosa di conoscere i risultati della Social Challenge, scattata venerdì, poiché i servizi che partiranno da marzo saranno calibrati sulle proposte selezionate dai ragazzi per metterle a fuoco e cercare di dare vita ai loro sogni e a prospettive di lavoro”.

L’obiettivo del progetto, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale, è coinvolgere i giovani forlivesi (16-35 anni) in attività mirate a renderli protagonisti del loro futuro e del rilancio di Forlì: workshop, seminari, visite guidate, boot-summer camp, mentoring, coaching individuale e di gruppo. Il progetto è supportato da una rete di 39 sostenitori che partecipano alle fasi di programmazione, realizzazione e valutazione.

Dopo la prima fase che prevedeva la mappatura delle realtà giovanili forlivesi, si è passato al lavoro di co-progettazione partecipata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella progettazione di nuovi servizi dedicati al lavoro, a sviluppare competenze, intraprendenza e progetti d’impresa. Efficace il processo che ha intercettato circa 90 giovani di cui iI 57% ragazze ed il 43% ragazzi divisi in due fasce di età: il 55% nella fascia 25-35 ed il 45% fnella ascia 16-24 oltre a 10 educatori (centri di aggregazione e terzo settore) e 13 imprenditori e imprenditrici.

Dagli incontri sono emerse una serie di proposte che verranno raccontate e selezionate attraverso una "social challenge" a cui è possibile partecipare fino a lunedì alle 22 attraverso il sito https://informagiovani.comune.forli.fc.it/ o attraverso i canali social del progetto "Hub@fo". L'assessore Casara e i partner di progetto presenteranno alla città I risultati finali del processo il 3 marzo. Quindi scatteranno tappe successive quali i Boot Camp e mentoring, e Coaching e allenamento all’imprenditorialità.