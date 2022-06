Lavoro e aggregazione, uno spazio per i giovani: nasce nel cuore del centro storico "Hub@Fo"

Mercoledì dalle 18 alle 21 presso Santa Lucia (Corso della Repubblica, 77) inaugura ufficialmente "Hub@Fo", uno spazio aggregativo polifunzionale di confronto e supporto alla giovane imprenditorialità, co-progettato e co-gestito dai giovani della città. L’hub avrà sede negli spazi di Santa Lucia, grazie ad una collaborazione con l’Aassociazione Pi.Gi. Promozione Giovanile e il Centro Diocesano di Pastorale Giovanile. Sarà uno spazio di lavoro, in cui apprendere nuove competenze e sviluppare idee, uno spazio di networking per le giovani associazioni culturali della città, uno spazio aggregativo dove conoscersi e sperimentare giochi che aprono la mente.

L’hub è uno dei risultati del progetto "Hub@Fo2 - i giovani protagonisti per il rilancio di Forlì, promosso dal Comune di Forlì, presentato sul Bando ANCI “Fermenti in Comune” e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, a valere sul “Fondo per le politiche giovanili”, che negli ultimi mesi ha organizzato oltre 100 attività, tra laboratori, workshop, consulenze, incontri di coprogettazione, a cui hanno partecipato oltre 600 ragazzi della città.

"Il progetto "Hub@Fo" continua a crescere e a dispiegare tutte le sue enormi potenzialità - esordisce l'assessore alle Politiche Giovanili Paola Casara -. Grazie a questo spazio nel centro storico - continua l'Assessore - ragazze e ragazzi di Forlì avranno un ulteriore punto di riferimento per incontrarsi, confrontarsi e crescere in termini di idee, fiducia e partecipazione. Lo spazio aggregativo è fondamentale perché la colonna portante di Hub@Fo sono i giovani con le loro scelte e avere un punto base permetterà di dare logistica ed energia a progetti e a prospettive di lavoro”.

Mercoledì sarà l’occasione per raccontare ai giovani della città come funziona l’hub, come fare parte del progetto, i servizi formativi a disposizione dei giovani e le prossime attività. Una opportunità per conoscere e conoscersi tra giovani attivisti e imprenditori del territorio coinvolti. Il cuore dell’inaugurazione sarà l’intervento dei giovani coinvolti nella coprogettazione dell'Hub e che partecipano ai servizi consulenziali, insieme ai partner, gli aspiranti imprenditori e i consulenti per la creazione di impresa. Chiuderà l’assessore Casara.