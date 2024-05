Turismo, i comuni del Forlivese fanno rete per la valorizzazione del territorio: ecco il nuovo sito web

Il Circondario forlivese - composto da 15 Comuni con capofila Forlì - sbarca sul web con un sito completamente rinnovato: “Turismo Forlivese”, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento che regola il Sistema Informativo Turistico Regionale e che prevede che alla base di questo sistema operino a livello locale le cosiddette “Redazioni Locali”. Il sito promuove e valorizza dal punto di vista turistico il territorio del Circondario forlivese in un’ottica di sistema in rete che vede coinvolti i 15 Comuni con i loro IAT e la Regione Emilia Romagna.

La veste grafica di “Turismo Forlivese” è stata completamente rinnovata attraverso un design accattivante e rispondente ad una fruibilità semplice e veloce, in grado di adattarsi a dispositivi mobili per una corretta visualizzazione dei contenuti. Dalla Home Page è possibile raggiungere le principali sezioni (località, itinerari, ospitalità ed eventi) all’interno delle quali sono state evidenziate le peculiarità e i punti di forza di ogni Comune. Per conferire maggiore attrattività al sito è stata condotta una campagna fotografica dedicata a restituire la ricchezza e l’autenticità dei luoghi e a scandire gli itinerari turistici che attraversano il Circondario.

E’ stato inoltre ideato e realizzato il logo del Circondario (di Redazione Locale”), che richiama i colori scelti per il sito internet e che verrà replicato su tutti i canali di comunicazione al fine di una promozione efficace e coordinata. Il sito è raggiungibile anche attraverso i seguenti canali: https://turismoforlivese.it/ Portale Regionale di Emilia Romagna Turismo - https://emiliaromagnaturismo.it/it