I bimbi dell'"Achille Lega" sul palcoscenico del Dragoni per "Viaggio al centro del cuore"

"Viaggio al centro del cuore". È questo il titolo dello spettacolo portato in scena venerdì nella cornice del Teatro Dragoni dì Meldola. Dopo due lunghi anni di assenza, finalmente, il Polo d’infanzia paritario Monsignor Achille Lega è tornato sul palcoscenico in grande stile, per raccontare il viaggio di Doroty e dei suoi amici verso il regno di Oz alla ricerca del famoso mago che li potrà aiutare a realizzare i loro sogni.

Una storia di altri tempi ma di grande attualità, che consente ai piccoli ma soprattutto ai grandi di ricordare che ognuno di noi possiede qualità eccezionali per superare le fatiche di tutti i giorni. A rendere tutto magico è stata la spontaneità e il senso di stupore dei bambini che ha contagiato tutti.

“L’obiettivo dell’intera equipe educativa - racconta la dirigente Anna Maria Di Cicco - era quello di permettere a tutti per una sera di tornare un po’ bambini”. Obiettivo raggiunto vista la grande partecipazione delle famiglie, che ancora una volta rinnovano la fiducia e l’alleanza educativa nei confronti di questa scuola,presente sul territorio meldolese dal 1938.