I bimbi della Clelia Merloni festeggiano la fine dell'anno scolastico con la "Rifiuthlon" di Aics

Si è tenuta venerdì mattina al Parco Urbano “Franco Agosto” con i bambini della scuola primaria paritaria “Istituto Clelia Merloni” di Forlì la “Rifiuthlon”, gioco-gara di raccolta di rifiuti riservata ai più piccoli. "Per noi e per i bambini non è stata soltanto un’azione di pulizia degli spazi condivisi, ma una vera occasione di sensibilizzazione al rispetto ambientale nell'ambito del progetto "Gaia: dal mare alla città lungo il fiume" promosso da Aics Emilia Romagna messo in campo con il contributo della Regione Emilia Romagna", spiegano il presidente nazionale di Aics Bruno Molea e la presidente di AicsEmilia Romagna Viviana Neri, che hanno partecipato all'evento insieme a Roberta Castagnoli, coordinatrice didattica dell’Istituto, il presidente di Alea Ambiente Daniele Carloni ed Elisa Fantini referente di Alea Ambiente.

"Il progetto ha quindi l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla tematica ambientale e renderli protagonisti di azioni di cittadinanza attiva; aumentare la loro conoscenza rispetto al territorio che li circonda e creare buone prassi che gli stessi ragazzi possano poi replicare autonomamente e far replicare anche a loro coetanei", concludono. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il comitato Aics Forlì-Cesena, con le Guardie ittiche volontarie Aics di Forlì e la Commissione Nazionale Aics Ambiente.