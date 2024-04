I bimbi della primaria "De Amicis" cantano per la Pediatria e donano materiale didattico

Nel parco antistante il Padiglione Allende dell'ospedale di Forlì, circa novanta bambini del coro "In-Canto", in rappresentanza della scuola primaria "E.De Amicis" di Forlì si sono esibiti a favore del reparto di Pediatria, diretto dal dottor Enrico Valletta. I giovanissimi cantori appartenevano a ben sei classi ed avevano un'età compresa tra i 9 e i 10 anni. Un evento bellissimo, che è stato coronato da un ulteriore gesto di generosità per l'ospedale di Forlì. Nell'occasione, infatti, le famiglie e i bambini della scuola diretta dalla dirigente Annalisa Fiorini hanno donato materiale didattico, che verrà messo a disposizione dei bambini ricoverati in reparto di Pediatria.