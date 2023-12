I bimbi della scuola d'infanzia "L'albero felice San Lorenzo" in visita in Municipio

Ospiti d’eccezione in Municipio. Il Comune di Forlì ha aperto le porte alla classe unica mista, composta da 17 bambini dai 3 ai 6 anni, della Scuola dell’Infanzia “L’albero Felice S. Lorenzo” della frazione San Lorenzo in Noceto di Forlì, che hanno visitato, insieme alle insegnanti Maria Cristina D’Amico e Annacarla Ielardi, le sale e i locali ricchi di storia del palazzo comunale. “L’albero Felice” è infatti una scuola “outdoor”, cioè “all’aperto”, che utilizza un metodo educativo centrato sul far vivere ai bambini esperienze anche al di fuori delle mura scolastiche, attraverso tante uscite.

Momento centrale della visita in Comune è stato l’incontro con il sindaco Gian Luca Zattini, che si è reso disponibile a rispondere alle domande curiose dei bambini e ha ascoltato una poesia recitata in coro dalla classe. La visita si è conclusa con la consegna di un dono da parte degli alunni al Sindaco, cioè un cartellone colorato da loro e raffigurante lo stemma del Comune di Forlì, circondato da bambini che giocano arrampicati sugli alberi, che simboleggia l’incontro tra la città di Forlì con gli alunni de “L’albero Felice”.

Le insegnanti hanno illustrato l’elemento specifico della scuola “outdoor” proponendo al Comune anche l’allestimento di alcuni spazi verdi nei pressi dell’edificio scolastico. Al momento dei saluti, la rappresentanza di San Lorenzo in Noceto e Zattini hanno colto l’occasione per uno scambio dI auguri per le imminenti festività.