I "Brando" alla conquista dell'Ariston: la band forlivese alle finali di Sanremo Rock

C'è una band forlivese che ha staccato il pass per la finale nazionale di Sanremo Rock. I "Brando" hanno vinto domenica scorsa la 33esima edizione delle finali regionali e tra il 6 e il 12 settembre saliranno sul palcoscenico dell'Ariston per l'atto conclusivo della kermesse. Un traguardo importante per la rock band costituitasi soltanto nel 2018, che ha al suo attivo già un album in studio, composto da 10 brani, uscito a novembre del 2019, “Le nostre verità”.

La band è composta dal frontman Marcello Maietta, voce e chitarra; da Francesco Casadei Lelli, sinth e pianoforte; e da Michele Tomasini, chitarra e cori. Un genere alternative-rock contraddistingue la produzione musicale della band, che strizza sempre l’occhio a melodie operistiche con fusioni digitali e sorprese di pura rabbia hard rock. Non solo una band, ma un progetto musicale vero e proprio, questo è "Brando", nato da un’idea dell’attore Maietta, coadiuvato dal tastierista Casadei Lelli.

Archiviata, purtroppo, causa Covid-19, la tournée italiana dei Brando, che sarebbe dovuta partire alla fine dello scorso marzo, le finali di Sanremo Rock saranno il primo palco dove la band si esibirà post lockdown, se si esclude la finale regionale di domenica scorsa.

Non poca emozione è trapelata dalle parole dei componenti della band alla proclamazione della loro vittoria regionale, ora sono veramente entusiasti e carichi e non aspettano altro che conquistare il Teatro Ariston. Perché la musica non si ferma.