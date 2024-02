I cani 'dottori' al fianco dei pazienti per scacciare ansia e paura: nuovo progetto di Pet Therapy all'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Nuovi progetti di Pet Therapy all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Ad essere interessati saranno in primis l'Unità Operativa di Pediatria, Geratria e Medicina Riabilitativa. "Credo fortemente in questo progetto - ha spiegato Elena Vetri della Direzione Medica del presidio ospedaliero di Forlì -. Penso sia un grande e significativo valore aggiunto nella cura ai pazienti. Il nostro obiettivo futuro è quello di estendere queste iniziative ad altri degenti del nostro ospedale, ma anche di trasmettere un forte messaggio di rispetto ed empatia nei confronti degli animali". Il progetto è sostenuto da Robinson Pet, rappresentata dalla titolare Simona Buda, che ha annunciato una serata specifica per far conoscere la Pet Therapy della realtà ospedaliera forlivese e non solo. L’evento è previsto per lunedì 26 febbraio, dalle ore 19.45 al Circolo Aurora (La Scranna), Corso Giuseppe Garibaldi 80, Forlì (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3471134772 entro giovedì 22 febbraio).

Il progetto “Dog-tori in Reparto”

Gli interventi assistiti con gli animali hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono il coinvolgimento di animali domestici indicati dalle Linee Guida Nazionali.In particolare, gli interventi assistiti con animali in ospedale sono pensati per agire sui meccanismi emotivo-affettivi correlati al livello di stress derivante dall'ospedalizzazione/terapie/visite mediche ed è rivolto prevalentemente ai degenti dei reparti di Pediatria, Geriatria, Medicina Riabilitativa. Hanno finalità di tipo ludico-ricreative e di socializzazione, attraverso le quali si promuove il miglioramento della qualità di vita dei piccoli pazienti (pediatria) e altri degenti e il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'innalzamento del tono dell'umore.

I destinatari sono i pazienti ricoverati e le loro famiglie, unitamente a tutto lo staff medico-sanitario quale beneficiario indiretto e secondario.L'obiettivo generale del progetto “Dog-tori in reparto” punta al miglioramento della qualità di vita e all'incremento del benessere psicofisico dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale attraverso un'esperienza diversa nella routine ospedaliera-terapeutica. Questo avviene tramite un'interazione sociale strutturata con il cane da terapia, addestrato opportunamente e coadiuvato da operatori di pet therapy specificamente formati (psicologhe-psicoterapeute).

Gli obiettivi specifici sono l'aumento della fiducia in sé stessi e nell'operatore clinico; favorire l'espressione del linguaggio non verbale: incrementare il senso di protezione-accudimento in una condizione di incertezza (status di ammalato); potenziare la compliance all'ospedalizzazione - terapia; e la regolazione degli stati affettivi critici (paura, ansia e tristezza) Come da Linee Guida vigenti per gli interventi assistiti con animali, gli incontri con il pet saranno condotti da un referente di intervento e un coadiutore del cane. I cani coinvolti nelle attività sono in possesso di regolare idoneità psico-comportamentale e sanitario, rilasciato dal medico veterinario esperto in intervent assistiti con animali. Gli incontri potranno avere cadenza settimanale per la durata di un'ora circa.

Alla presentazione del progetto era presente l’equipe Specialistica Iaa (Interventi Assistiti con Animali) della Fondazione Opera Don Pippo di Forlì rappresentata dalla dottoressa Silvia Corvini, psicologa psicoterapeuta esperta in terapia assistita con animali e Iaa, responsabile del progetto “Dog-tori e un doc-gatto!- in Reparto”; Raffaella Pirini, medico veterinario esperta in Iaa, responsabile sanitario del monitoraggio benessere animale del progetto “Dog-tori - è un doc-gatto!- in Reparto), medici delle Unità operative dell’ospedale di Forlì coinvolte nel progetto (Benedetta Mainetti per l'Unità operativa di Pediatria, Gaia Pantieri per l'Unità operativa di Geriatria e la direttrice di Medicina Riabilitativa Renata Rossi) e Giuseppe Bertaccini, presidente della Fondazione Opera don Pippo Onlus. Presenti anche gli sponsor e i sostenitori del progetto, tra cui Luigi Illari, presidente dell’Associazione “Corri Forrest” e Gianni Lombardi della Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.