I commercianti di via Maurizio Quadrio a fianco del Lions Club Forlì Host contro la violenza sulle donne

Caterina Rondelli, presidente del Lions Club Forlì Host, è particolarmente grata per la decisione presa da alcuni negozianti di via Maurizio Quadrio, zona da sempre conosciuta con il popolare e più noto "E' Borg dal Sarach", che hanno stabilito di sostenere un progetto promosso dall'associazione che rappresenta. Racconta la presidente Rondelli: "Nei giorni scorsi il mio telefono è squillato, era Andrea il parrucchiere che aveva il negozio in via dei Filergiti e che ora si è trasferito in via Quadrio. Avendo saputo che il nostro Club ha in programma un service dal titolo "La valigia di Caterina", attraverso il quale si intende offrire aiuto alle donne vittime di gravi maltrattamenti, mi comunicava che intende donarci il 10% dell’incasso del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, affinché anche con il suo sostegno si possa aiutarle".

"Mi dice con una voce che tradisce l’emozione - continua Rondelli - che il suo intento vorrebbe essere quello di fare capire a chi ha subito tante vessazioni che non tutti gli uomini sono così. Che ci sono mani maschili che invece che picchiare sanno accarezzare e dare aiuto. Infine mi ha comunicato che non sarebbe stato il solo titolare delle attività della zona a contribuire". In effetti altre attività hanno aderito, come: Allegra Abbigliamento, B Side Dischi, Nicoletta Bedei, oggetti preziosi e gioielli d'epoca, Paola Natalino, Menadito e Filergiti Parrucchieri, che hanno devoluto al Lions Club Forlì Host la somma di 260 euro. "È stata un'importante iniziativa di carattere beneficio - conclude Rondelli - e a nome mio e delle socie e dei soci del club ringrazio i commercianti di via Maurizio Quadrio. Questo è, in un momento così difficile per tutti coloro che hanno delle attività, un esempio di grande solidarietà che mi commuove e mi fa ben pensare per il nostro futuro. Bravi! ".