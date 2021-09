"I consiglieri comunali dichiarino se si sono vaccinati o no", ma la proposta viene stoppata

Chiedeva che ogni consigliere comunale dichiarasse pubblicamente se era vaccinato o meno, ma la proposta del consigliere Massimo Marchi (Italia Viva) non è passata in consiglio comunale

Chiedeva che ogni consigliere comunale dichiarasse pubblicamente se era vaccinato o meno, ma la proposta del consigliere Massimo Marchi (Italia Viva) non è passata in consiglio comunale. A stopparlo è stata direttamente la presidente dell'assise Alessandra Ascari Raccagni che ha opposto "motivi di privacy su dati sensibili come quelli sanitari". La stessa presidente ha inoltre spiegato di aver "consultato il segretario comunale per capire se è obbligatorio il Green Pass per l'accesso al Consiglio comunale e mi è stato risposto che non è necessario". Diversa però la posizione di Marchi: "È molto grave che il Consiglio Comunale a Forlì sia un tabù parlare di vaccini. Dispiace che la Presidente del Consiglio Comunale, forse in imbarazzo viste le posizioni di alcuni partiti che sostengono il Sindaco Zattini a proposito di vaccini, mi abbia voluto togliere la parola mentre stavo chiedendo una cosa molto semplice: che ogni Consigliere Comunale e membro di questa amministrazione dichiari il proprio stato vaccinale".

Ed ancora: "Cosa c'è che disturba? Ogni anno ci viene chiesto giustamente di rendere pubblici i nostri redditi e la nostra situazione patrimoniale. Stiamo chiedendo a tutti i cittadini di vaccinarsi, cosa impedisce ad ognuno di noi di dichiarare pubblicamente il nostro stato vaccinale ed il possesso o meno del green-pass? Tale dichiarazione non viola la privacy anzi contribuisce a fare chiarezza e a far sapere a chi ci ha eletti come la pensiamo anche su questo tema. Dalla campagna vaccinale, dal green-pass e dal rispetto delle regole dipende il futuro del nostro paese e della nostra città quindi è un dovere morale di ogni Consigliere Comunale dire da che parte sta: dalla parte della scienza e della salute di tutti i cittadini oppure dalla parte delle ideologie anti-vax?"