I contagi allentano la presa, cessa il divieto di manifestazioni nelle zone "sensibili"

Cessano con effetto immediato le limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche nelle zone "sensibili" della città. A dare l'annuncio è la Prefettura attraverso una nota. Nel corso della mattinata, il prefetto Antonio Corona ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, estesa alla partecipazione dei sindaci di Forlì (Gian Luca Zattini), Cesena (Enzo Lattuca) e Cesenatico (Matteo Gozzoli).

Con l'occasione, i 3 sindaci - "nella qualità di autorità locali sanitarie e con riguardo alle zone dei rispettivi Comuni a suo tempo indicate come "sensibili" e fìnora interdette temporaneamente allo svolgimento di manifestazioni pubbliche - hanno ritenuto non più sussistente l'esigenza di mantenere tali limitazioni, alla luce del progressivo miglioramento della curva epidemiologica sul territorio provinciale, nonchè del mutato quadro normativo". Questo ha portato alla decisione dell'immediata cessazione delle misure.

Le regole entrarono in vigore nel primo weekend di dicembre. Accogliendo la richiesta del Comune di Forlì, erano state interdette alla manifestazioni, ed in particolare ai cortei no-vax, piazza Saffi, tutta l'area del quadrilatero tra via delle Torri, duomo, corso Garibaldi e piazza Saffi, nonché corso della Repubblica e piazza XX Settembre per non danneggiare il passeggio durante il periodo delle festività natalizie. Era stato escluso dal provvedimento piazza Ordelaffi e la piazza antistante la Prefettura, tradizionalmente utilizzata per manifestazioni di natura politica e sindacale. Il provvedimento era stato prorogato anche dopo le festività di Natale per effetto del sensibile aumento dei contagi. Di venerdì la nuova decisione.