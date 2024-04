I conti del Comune, l'assessore Cicognani: "Indebitamento calato di 18 milioni nel corso del mandato"

"Cinque anni impegnativi, complicati e complessi, ma anche molto proficui". La presentazione giovedì pomeriggio in commissione del rendiconto di gestione 2023 offre all'assessore al Bilancio del Comune di Forlì, ente che torna al voto il prossimo giugno, Vittorio Cicognani, la possibilità di un breve bilancio consuntivo di legislatura, durante la quale l'indebitamento è sceso dagli 84,7 milioni del 2019, 652 euro per ogni forlivese, ai 66,7 di fine 2023, 516 euro procapite. "Abbiamo abbattuto il debito di 18 milioni, è molto significativo perché abbiamo pagato i debiti vecchi e acceso meno mutui in proporzione, facendo investimenti importanti", senza utilizzare il debito e solo in parte l'avanzo libero ereditato dal centrosinistra: partiti da 18 milioni ammonta ora a 7,5.

Insomma, una gestione "molto virtuosa", dice. Il 2023, continua l'assessore, si è chiuso con un risultato di amministrazione di circa 45,8 milioni di euro, entra nel dettaglio dei numeri, di cui 7,5, appunto, di avanzo libero e uno per gli investimenti. In parte vincolata ci sono oltre 12 milioni di euro, mentre il Fondo crediti dubbi esigibilità è "molto in calo" a circa 17,6 milioni. Sono infatti stati tolti dal bilancio, spiega l'assessore, i crediti che dopo cinque anni non sono stati incassati, anche se continuano le azioni per il loro recupero. Ci sono poi 2,1 milioni di euro di Fondo contenziosi, anche in questo caso in calo perché "qualcuno si è risolto e non ne sono sorti di nuovi", cinque milioni per altri accantonamenti e infine 336.000 di fondo perdita per l'Asp forlivese

La partecipata ha infatti chiuso il 2023 con una perdita "cospicua" e l'assemblea dei soci ha deliberato di coprire le perdite con riserve e "soldi veri" da parte dei Comuni soci in proporzione all'utilizzo del servizio. Per il 2023 il Comune ha stanziato 273.000 euro e ha accantonato risorse per la perdita prevista anche quest'anno. Con questi numeri, prosegue l'assessore, c'è anche la possibilità di garantire ad Acer, con una variazione di bilancio ad aprile o se non fosse possibile dopo le elezioni, un ulteriore milione di euro per gli alloggi sfitti. Certo, aggiunge Cicognani, il budget "porta le conseguenze" dell'alluvione, con "debiti fuori bilancio per cinque milioni di euro".

Comunque, fa notare, "se i Comuni più piccoli sono sotto stress finanziario", Forlì non è a rischio deficit e ha potuto anticipare le risorse grazie a una liquidità di cassa di 70 milioni di euro. Da ultimo l'Ente paga i fornitori entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, mentre la precedente amministrazione era sopra il limite di legge di 30, e ha lanciato inalterate le tariffe, "anche nelle partecipate come Alea Ambiente". Per cui se il consigliere regionale Massimo Bulbi, conclude assessore, "si lamenta che la Tari, la tariffa puntuale dei rifiuti, crea problematiche nei piccoli Comuni della provincia", dovrebbe precisare solo per il cesenate, perché per quelli serviti da Alea "tutti pagano la stessa tariffa". Dai banchi dell'opposizione il Partito democratico chiede conto della differenza in negativo di 121 milioni di euro tra entrate previste ed entrate accertate, e di 185 milioni tra spesa in conto capitale previsionale e accertata. Così come, assieme a Forlì e co, della gestione dei residui che registra un saldo negativo per 825.000 euro. (Agenzia Dire)