I dati di un anno e mezzo di Consiglio comunale: 141 ore di discussione. L'assise è più "rosa" rispetto alla media

Il Consiglio comunale fornisce i dati dell'attività dell'ultimo anno e mezzo di lavoro. L'occasione è stato l'inizio dell'assise di lunedì pomeriggio, in cui la presidente Alessandra Ascari Raccagni e la vicepresidente Elisa Massa hanno indicato alcune cifre sintetiche. Il periodo di riferimento è tra il 30 giugno 2019 e la fine del 2020. In tale lasso di tempo il Consiglio comunale di Forlì si è riunito 31 volte, per un totale di 141 ore di discussione. Sono state valutate 214 delibere, di cui 111 argomenti. Oltre a questo si è discusso di vari temi senza votazione, grazie a 246 tra question time e interrogazioni. Oltre all'attività del Consiglio ci sono da registrare 77 sedute di commissioni consigliari. Il Consiglio comunale di questa legislatura è composto per il 39% da donne, rispetto al 21% di media nazionale. Anche dal punto di vista anagrafico quello di Forlì è un consiglio mediamente più giovane: sono 11 i consiglieri sotto i 40 anni, più di un terzo.