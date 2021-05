I desideri dei giovani di Santa Maria Nuova: piscina, cinema e uno spazio ludico

L'amministrazione comunale di Bertinoro, su suggerimento del Comitato genitori di Santa Maria Nuova e in collaborazione con il Consiglio di Zona, ha preparato un questionario online che e' stato proposto alle giovani e ai giovani della frazione di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Il questionario intitolato "Uno spazio tutto per noi" si pone principalmente l'obiettivo di capire se alle giovani cittadine e ai giovani cittadini di Santa Maria Nuova piace vivere nella frazione, in quali luoghi amano ritrovarsi con le amiche e gli amici e quali spazi e servizi desidererebbero avere a loro disposizione.

"Il questionario ci fornisce informazioni molto interessanti sui desideri dei giovani e delle giovani cittadine di Santa Maria Nuova - sottolinea l'assessora alle Politiche Educative Sara Londrillo - sicuramente è forte il loro desiderio di socialità, di vivere vicino agli amici e alle amiche e di trascorrere il tempo libero fuori all'aria aperta ma anche di avere strutture adeguate come una piscina o un cinema dove poter fare sport o attività culturali. Inoltre è evidente che hanno l'esigenza di avere un luogo chiuso polifunzionale a loro disposizione dove poter fare vari tipi di attività con i loro coetanei senza essere "controllati" dai genitori".

Interviene Stefano Valentini, presidente del Comitato Genitori: "Siamo felici dell’iniziativa intrapresa in quanto crediamo che i nostri figli vadano ascoltati per capire i loro bisogni. Noi genitori condividiamo il parere dei ragazzi. Il paese di Santa Maria Nuova e i suoi giovani hanno fame di socialità e ci aspettiamo interventi concreti per promuovere la sicurezza stradale dei ragazzi che si spostano in bicicletta e a piedi, investimenti nel verde, nella connettività e nei servizi con una visione innovativa".

Conclude il sindaco Gabriele Fratto: "Sono molto fiero di leggere che la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi sono contenti di vivere a Santa Maria Nuova Spallicci ma sono anche consapevole che tante azioni, soprattutto in ottica post-Pandemia, andranno rilanciate per migliorare la qualità della vita dei nostri giovani abitanti e per creare degli spazi a loro misura. Il sondaggio è stato promosso dall'assessorato alle Politiche Educative, in maniera sperimentale nella frazione di Santa Maria Nuova ma in seguito verrà condiviso con l'assessorato al Welfare e proposto a tutte le principali frazioni del nostro Comune per tenere insieme il tema della qualità dell'aggregazione giovanile con il tema della coesione sociale per un ritorno ad una vita piena, rinnovando anche le precedenti modalità di azione pre-Pandemia. Siamo determinati anche attraverso questo strumento nel portare nuove risposte concrete".

I risultati

Al questionario hanno risposto 90 persone, suddivise quasi in maniera uguale tra ragazzi e ragazze. Al 77,8% piace vivere nella frazione e solo il 5,6% ha risposto invece che non ama viverci. I motivi per i cui si è contenti di vivere a Santa Maria Nuova sono principalmente perchè ci vivono gli amici (84,7%), ma anche perché ragazze e ragazzi riescono a muoversi da soli senza genitori (59,7) e perchè ci sono molti giardini o luoghi dove incontrarsi con gli amici (29,2%). I ragazzi e le ragazze che non amano viverci soprattutto pensano che non ci siano attività per i giovani (61,1%) o la frazione non sia a misura di giovane (50%) o non sanno cosa fare e si annoiano (55,6%).

Alla domanda "A tuo parere cosa manca nella tua frazione che vorresti davvero che ci fosse?" il 58,9% degli utenti ha risposto una piscina, luogo coperto a disposizione dei giovani (56,7%), un cinema (51%) o una pista per skateboard (42,2%). Indagando su quale tipo di spazio al coperto desidererebbero avere, una grande parte di loro vorrebbe un luogo con divani e poltrone dove poter chiacchierare (67,8%), uno spazio con giochi di società, ping pong e biliardo (55,6%) un luogo con tavoli e sedie dove poter mangiare insieme (54,4%), ma anche spazi dove poter ascoltare musica (53,3%), guardare film insieme (52,2%), con pc dove poter navigare (43,3%) o comunque un luogo dove potersi semplicemente ritrovare insieme (52,2%). Un altro dato molto evidente è che la maggior parte di loro si incontra con gli amici e le amiche in un parco (77,8%) e che l'attività in assoluto che piace loro fare è stare all'aperto con gli amici e le amiche.