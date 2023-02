I documenti hanno alcune irregolarità: dopo lo sbarco al Ridolfi viene reimbarcato sul volo per Tirana

Nell'ambito delle attività di controllo di frontiera all'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, svolte dalla Polizia di Frontiera dipendente dalla Questura di Corso Garibaldi, sono stati identificati giovedì mattina circa 150 passeggeri del volo che copre la tratta andata e ritorno con Tirana. Tra i passeggeri in arrivo è stato individuato un ventunenne, già noto alle forze dell'ordine, il quale in ragione di alcune irregolarità riscontrate nella documentazione è stato respinto dal territorio nazionale e reimbarcato sul volo in partenza per il ritorno a Tirana.

Il respingimento, oltre che provvedimento di frontiera finalizzato ad assicurare che il "turista" in ingresso sia in regola con la documentazione necessaria per soggiornare in ambito nazionale, ha anche la finalità di impedire che persone sospette o pericolose possano approfittare del legittimo ingresso motivato da turismo per celare invece l'intenzione di trattenersi sul suolo nazionale per rendersi responsabili di attività illecite.