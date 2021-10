I familiari temono il peggio e chiamano la Polizia: aveva accusato un malore. In casa spuntano piantine di "maria"

"Pollice verde stupefacente" nella rete degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. A finire nei guai, con una denuncia a piede libero, un forlivese quarantenne, trovato in possesso di alcune piantine di marijuana coltivate all’interno della sua abitazione, con tanto di strumentazione per la coltura. Il fatto è stato accertato domenica pomeriggio a seguito di un accesso richiesto dai familiari che non riuscendo a contattarlo temevano per la sua salute.

Al momento dell’ingresso, effettivamente, l’uomo era in stato soporoso, e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 con successivo trasporto in ospedale. Senonché, al momento dell’ingresso gli agenti hanno notato una piccola serra casalinga e alcune piante di marijuana, per cui hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro di quattro piante e di tutta la strumentazione necessaria per la coltivazione e la crescita in luogo chiuso, con contestuale denuncia per coltivazione e detenzione di stupefacenti.