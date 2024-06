I genitori attaccano l'amministrazione sulla scuola Querzoli: "Ci troviamo in una situazione di stallo e inerzia"

A denunciare una "situazione di stallo e inerzia" sono i genitori dei piccoli alunni della scuola Querzoli che, puntando il dito contro l'amministrazione comunale, parlano di numerose lungaggini "nell’affrontare alcune problematiche relative agli spazi dell'istituto e alla loro messa in sicurezza". Il comitato dei genitori ricorda come "Da anni la Scuola dell’infanzia Comunale Querzoli la cui proposta educativa è focalizzata sull’outdoor education ha un enorme problema: il giardino. Il Comitato di Gestione (composto da genitori e insegnanti) da circa due anni ha evidenziato numerosi problemi che investono il giardino della Scuola, a titolo esemplificativo: - Deiezioni di piccioni che invadono aree antistanti il giardino; - Una parte di giardino perennemente esposta al sole; - Il terreno polveroso molto arido che irrita la pelle di numerosi bambini (certificato dai dermatologici); Numerose segnalazioni, sollecitazioni, comunicazioni, richieste di intervento si sono succedute in questi due anni ma ad oggi nulla è cambiato".

"L’Amministrazione ha a cuore la salute dei bambini? - si domanda il comitato. - Ai genitori del Querzoli sembra proprio di no. Le risposte pervenute, dai toni sempre poco concilianti, proponevano interventi con tempi e contenuti mai chiari e hanno infine costretto questa rappresentanza di famiglie a dimettersi dal ruolo di membri del comitato di gestione. Un organo individuato come coadiuvante delle attività scolastiche e per la gestione economale. Il Comitato negli anni ha finanziato l’acquisto di libri, di materiale informativo, il progetto di psicomotricità (formazione e materiale), materiale scolastico, giocattoli, arredo per i giardini nonché il supporto per la digitalizzazione dell’archivio storico documentale della scuola, integrando in maniera non trascurabile i finanziamenti comunali ordinari, mediante l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento. Nel 2022 il Comitato in accordo con le insegnanti presentò il progetto di un patto di collaborazione per farsi carico di migliorare gli spazi comuni esterni ma per scelte politiche e cavilli legali tale patto non è mai stato stipulato. Gli scambi con l’Amministrazione, si sono intensificati negli ultimi mesi, per poi giungere a un punto non conciliabile: è chiaro come le esigenze delle famiglie e l’impegno delle stesse nell’interesse comune e del benessere di 150 bambini e bambine, viaggi a ritmi ben diversi da quelli della P.A.”